St. Juste ausente do treino do Sporting devido a contusão óssea no joelho esquerdo

St. Juste, com uma contusão óssea no joelho esquerdo sofrida no treino antes do jogo desta quarta-feira com o Farense (6-0) , esteve ausente da sessão de hoje do Sporting, na qual os titulares desse encontro fizeram trabalho de recuperação.Para além do holandês, que realizou tratamento, também Luís Neto e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico. Rúben Amorim voltou a chamar vários jovens da formação.O Sporting volta a treinar no sábado, em Alcochete, pelas 10h30.