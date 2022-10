St. Juste ausente no último treino do Sporting antes do Marselha

O Sporting realiza esta terça-feira na Academia o último treino antes da recepção ao Marselha, na 4.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões, e a preparação fica marcada pela ausência de Jeremiah St. Juste. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o central holandês ficou remetido a trabalho de recuperação e tratamento - o jogador saíra com fadiga muscular frente ao Santa Clara -, não sendo ainda certa a chamada de Jer para o duelo perante os marselheses.Numa sessão em que Rúben Amorim chamou o jovem central Gilberto Batista aos trabalhos, o técnico contou com o restante plantel à disposição, sendo que, além de St. Juste, só Neto e Bragança encontram-se remetidos ao departamento médico.O Sporting enfrenta esta quarta-feira o Marselha em Alvalade e, ainda esta terça-feira, Amorim fará a antevisão à partida juntamente com Manuel Ugarte, a partir das 15h no Auditório Artur Agostinho. Já às 18h será a vez de Igor Tudor e um jogador ainda a definir realizarem a antevisão do lado do Marselha.