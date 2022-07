St. Juste continua de fora no regresso aos treinos do Sporting

Depois de um dia de folga concedido no seguimento do estágio em Lagos, o plantel do Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos na Academia, com Rúben Amorim a orientar uma sessão de trabalhos matinal. De acordo com as informações publicadas pelo emblema de Alvalade, apenas Jeremiah St. Juste está entregue ao boletim clínico, sendo que o central de 25 anos continua a realizar apenas tratamento a uma entorse traumática no tornozelo direito.Recorde-se que o central holandês encontra-se há pouco mais de três semanas a recuperar do problema físico e ainda não alinhou em particulares oficiais. Na sessão de trabalho desta sexta-feira na Academia nota ainda para a presença de Nazinho e Miguel Menino, jogadores habituais na equipa B, além de Mateus Fernandes, Marsà e Fatawu, que integram os trabalhos da equipa principal nesta pré-época.O Sporting continua a preparação da temporada 2022/23 e tem como próximo desafio o duelo frente ao Sevilha, domingo, a contar para o troféu 'Cinco Violinos'. A formação de Rúben Amorim volta a treinar na Academia este sábado, às 10h00.