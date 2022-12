E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting fez esta segunda-feira mais um treino de preparação para o jogo com o Rio Ave, marcado para quarta-feira. Jeremiah St. Juste continua entregue ao departamento médico, pelo que já não deve recuperar a tempo do duelo da Allianz Cup.Rúben Amorim também continua sem poder contar com Luís Neto e Daniel Bragança, que recuperam das respetivas lesões.A formação leonina volta a treinar na terça-feira (10 horas), na Academia. Depois, às 12h15, Rúben Amorim fará a antevisão à partida em conferência de imprensa.