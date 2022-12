St. Juste de volta aos treinos no Sporting

O Sporting regressou esta quinta-feira aos treinos na Academia, após um dia de folga concedido por Rúben Amorim, e a verdade é que o treinador de 37 anos contou com uma boa notícia na sessão matinal: o regresso de Jeremiah St. Juste. Recuperado de uma contussão óssea no joelho esquerdo, o central de 26 anos já vinha a realizar trabalho de relvado à margem dos companheiros, mas desta feita, de acordo com o clube de Alvalade, já fez treino integrado junto do restante plantel.Nesta sessão de treinos que deu início à preparação para o duelo contra o Paços de Ferreira, dia 29, a contar para o campeonato, o Sporting não contou ainda com Morita e Sotiris no relvado, ambos a recuperar de lesão. Além desta dupla de meio-campo, também Neto e Bragança continuam entregues ao departamento médico.Os leões voltam a treinar esta sexta-feira, à porta fechada, numa sessão matinal na Academia.