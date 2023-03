St. Juste deixa 'recado' ao Arsenal: «Vamos mostrar-lhes em Londres do que somos feitos»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeremiah St. Juste (@jeremiahstjuste)

Jeremiah St. Juste deixou uma mensagem nas redes sociais depois do empate de ontem, com o Arsenal, em Alvalade, com um 'recado' para os gunners, tendo em vista o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, na próxima semana, em Londres."Ambiente incrível esta noite, vamos mostrar-lhes na próxima semana, em Londres, do que somos feitos", atirou o central leonino no Instagram.Uma publicação que mereceu a aprovação de vários companheiros de equipa, como Gonçalo Inácio, Jovane, Dario Essugo, Arthur e Daniel Bragança.Coates também falou do jogo nas redes sociais: "Bom esforço de todos! Vamos sempre até ao fim! Obrigado a todo pelo apoio!"Já Adán mostrou-se otimista relativamente ao encontro da segunda mão: "Grande ambiente, bom jogo… mas não conseguimos a vitória. Vamos com tudo em Londres!"