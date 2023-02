St. Juste e as lesões: «Sem dúvida que o pior já ficou para trás... Sinto-me bem!»

Cerca de uma hora antes do pontapé de saída do Midtjylland-Sporting, St. Juste, central dos leões, foi até aos microfones da Sporting TV deixar uma importante garantia: após quatro problemas (musculares e traumáticos) que o afetaram em 2022/23, época de estreia nos verdes e brancos, neste momento sente-se em curva claramente ascendente."Sem dúvida que o pior ficou para trás. Foi um período difícil, mas já está para trás, como disse. Agora estou a jogar, a somar minutos e isso é o que é mais importante. Sinto-me bem!", atirou o internacional holandês.E sobre o jogo decisivo da Liga Europa, lembra o resultado que dá jeito aos leões de Rúben Amorim, mas... não quer facilitar: "Se fizermos as contas, o 1-0 é suficiente. Mas temos de estar confiantes, com a bola e da forma como jogamos, sempre com pressão alta. Temos de fazer o nosso jogo e ser eficazes. Se fizermos isso, vamos ganhar."Concluiu: "Temos de respeitar todas as equipas, tal como confiar em nós. Temos de confirmar a nossa força e poder, jogando o nosso jogo."