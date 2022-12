Ainda de fora dos treinos por lesão, St. Juste e Morita serão baixas para Rúben Amorim frente ao Sp. Braga, no entanto a dupla pode apontar ao regresso frente ao P. Ferreira, no último encontro do ano (dia 29), em Alvalade, em jogo da 14.ª jornada da Liga.De resto, o central, que recupera de uma contusão óssea no joelho esquerdo, já corre nos relvados da Academia e está perto de ser reintegrado, sabe o nosso jornal. Por sua vez, o médio está a contas com fadiga muscular na perna direita, problema do qual se ressentiu no regresso à Academia, depois de ter estado ao serviço do Japão no Mundial. As respetivas situações serão reavaliadas diariamente, mas a distância temporal para a receção aos pacenses abre boas perspetivas para ambos.