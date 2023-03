St. Juste e o duelo contra o Arsenal: «Não vejo como o pior adversário. Estamos entusiasmados»

Quando caminhamos a passos largos para um encontro com alto grau de dificuldade para o Sporting frente ao Arsenal, Jeremiah St. Juste lançou uma partida que considera especial, mas na qual destaca a confiança vivida pelo grupo de trabalho. Na conferência de antevisão ao duelo desta quinta-feira, agendado para as 17h45 no Estádio José Alvalade, o central de 26 anos transmitiu como espera garantir um bom resultado."Não vejo como o Arsenal como o pior adversário. Somos uma equipa que acredita que este é um grande jogo para disputar. O Arsenal está no topo da Premier League e queremos testá-los. Estamos expectantes mas este será um grande jogo. Esperamos um Arsenal que quer ganhar, vai pressionar. É um Arsenal dinâmico, com muita qualidade quando tem a bola e esperamos isso", começou por referir 'Jer', comparando até este duelo contra o Arsenal ao que o Sporting protagonizou ainda na Champions, diante do rival dos londrinos, Tottenham. "É uma equipa diferente, com estilo diferente. São duas equipas diferentes, com uma abordagem diferente, mas temos um plano de jogo preparado."Além disso, St. Juste analisou a evolução da sua passagem por Alvalade, sem esquecer as várias lesões que o afetaram nos primeiros tempos, bem como a ajuda preciosa de Amorim. "A consistência é muito importante. Tal como referiu, comecei muito devagar, mesmo na pré-época e época tive alguns problemas. Mas tenho vindo a trabalhar de forma árdua e consistente para poder demonstrar que podem sempre contar comigo. O treinador ajudou-me muito. Não só o treinador principal, mas também os adjuntos. Ensinaram-me a ser paciente. Conhecem a minha forma de ser, quero sempre fazer as coisas à pressa, e ajudaram-me a ser paciente e trabalhar no meu desenvolvimento. Rúben Amorim traz uma grande dinâmica à equipa. Temos um futebol dinâmico e ele traz isso à equipa. ", sublinhou.Esperando um Arsenal que "quer ganhar e pressionar, dinâmico e com qualidade na posse de bola", o central que pode alinhar pelo lado direito da defesa a três do Sporting, apontou a concorrência com outros elementos dos leões, entre eles Diomande, em destaque na recente vitória em Portimão. "O Ousmane [Diomande] é uma grande pessoa e um excelente jogador. Um excelente homem também e temos uma boa relação. Temos muitos bons defesas no Sporting que conseguem competir ao mais alto nível", admitiu.De resto, ciente das dificuldades que terá pela frente, principalmente diante de Saka, um dos extremos num grande momento de forma esta temporada, St. Juste vincou o coletivo do rival inglês. "Quer o Saka quer o Arsenal têm provado que são uma grande equipa todas as semanas e são dos melhores da Europa. Estamos entusiasmados por defrontá-los", defendeu.Noutra vertente, neste caso questionado sobre uma possível chamada à seleção holandesa, Jer não escondeu o sonho de representar a laranja mecânica no escalão maior. "Sobre a seleção, é um sonho que tenho jogar na seleção holandesa. Acho que esta mudança para o Sporting colocou-me no caminho certo. Sinto que estou mais próximo e espero que o selecionador nacional me convoque em breve", vincou.