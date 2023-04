St. Juste e o papel de Amorim na chegada ao Sporting: «A conversa com o treinador foi decisiva»

A cumprir a primeira temporada ao serviço do Sporting, Jeremiah St. Juste tem vindo a ter um papel cada vez mais importante pelo emblema de Alvalade. O central mais caro da história dos verdes e brancos, o jogador holandês analisou, em entrevista ao site da UEFA, o percurso pelos leões, no qual soma 31 jogos esta temporada, sem deixar de esquecer a mudança para Portugal.Contratado ao Mainz no mercado de transferências de verão, St. Juste foi um alvo definido de forma bem atempada por Rúben Amorim e, tal como Record noticiou na altura, ainda a 30 de abril de 2022 , o treinador fez questão de ter uma conversa com o próprio jogador em Alcochete, onde o holandês ficou a par do projeto leonino para si. "Senti logo que a opção [de rumar ao Sporting] era interessante. Convidaram-nos para ir conhecer as instalações e falar com o diretor-desportivo [Hugo Viana], treinador [Rúben Amorim] e adjuntos. Senti desde logo uma energia muito positiva e percebi o que queriam de mim. Fez-me pensar nas opções que tinha… A conversa com o treinador foi decisiva para tomar a minha decisão", recordou o defesa que reforçou o Sporting num negócio de 9,5 milhões de euros (que pode ascender aos 12 M€ por objetivos).De resto, 'Jer' avaliou o percurso até agora ao serviço dos verdes e brancos, onde teve até um arranque complicado, marcado por vários períodos de ausência devido a lesões. Desde logo, a começar na pré-temporada, onde sofreu uma entorse traumática no tornozelo direito."O treinador diz-nos sempre para não estarmos satisfeitos, para querermos sempre mais, por isso não gosto de dizer em voz alta que estou bem. No início passei por dificuldades. A pré-época foi complicada. Mas depois consegui encontrar o ritmo e pude ver que era importante para a equipa. Estou muito satisfeito aqui. Temos uma equipa fantástica, com muita qualidade e um grupo muito bom. Todo o staff é espetacular, sinto que estou no sítio certo. A minha família também está muito satisfeita e isso é muito importante. Sou feliz no Sporting. O que o treinador espera de mim é que tome as decisões certas em posse e o centrais estão sempre muito envolvidos no processo ofensivo da equipa. Noutras equipas são os médios que fazem mais esse papel. Aqui no Sporting são os centrais e por isso temos de tomar a opção certa. O treinador está sempre muito envolvido em passar essas dinâmicas. Essa é a nossa forma de jogar", destacou o defesa holandês de 26 anos.