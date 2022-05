Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jeremiah St. Juste (@jeremiahstjuste)

Já de férias na Holanda, St. Juste publicou uma mensagem de agradecimento aos adeptos e a toda a estrutura do Mainz agradecendo os três anos que passou no clube alemão. "Queridos adeptos, o meu tempo no Mainz chegou ao fim e após as férias de verão espera-me um novo capítulo em Lisboa. Há muito a dizer mas acima de tudo...OBRIGADO, OBRIGADO pelos três anos muito especiais e cheios de emoções onde vivi experiências fantásticas, Obrigado ao clube, companheiros de equipa, treinadores, corpo médico, staff e adeptos pelo apoio constante", publicou o reforço do Sporting nas redes sociais onde ainda deixou uma garantia: "Eu posso ir para Lisboa mas levo-os a todos no coração".