St. Juste: «Estou 100% apto apesar de a última temporada ter sido um pouco louca»

Jeremiah St. Juste é reforço do Sporting - assinou até 2026 - e não esconde a ambição na hora de começar a trabalhar. Em entrevista ao jornal do clube, o central garantiu estar bem fisicamente, depois de ter estado parado cinco meses em 2021/22 e ter sido operado aos ombros."Estou 100% apto e saudável, apesar de a última temporada ter sido um pouco louca para mim. Primeiro tive problemas no ombro direito e depois no esquerdo, mas neste momento sinto-me bem. Fiz uma excelente recuperação e agora estou focado apenas e só na pré-temporada", afirmou.E prosseguiu, elogiando Rúben Amorim. "O míster impõe um futebol bastante ofensivo, com muita pressão e muitas combinações com bola vinda de trás. A forma como o treinador pensa o futebol combina bem comigo, pois inclui pressão alta e um futebol de posse e ofensivo. Foi por isso que escolhi o Sporting".