St. Juste falha o particular de amanhã com o St. Gilloise

O Sporting realizou mais uma sessão de treino no Algarve e Rúben Amorim só não contou com St. Juste, que continua a recuperar de uma entorse no tornozelo direito e está fora das contas para o jogo de preparação com os belgas do St. Gilloise que se vai realizar amanhã, às 19h00, no Estádio da Belavista, em Lagoa. Recorde-se que por motivos de segurança este jogo será disputado à porta fechada, mas terá transmissão televisiva.Entretanto, em Lisboa, conformeavançou, Daniel Bragança foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho direito. A intervenção cirúrgica correu bem e, em breve, o internacional sub-21 português poderá iniciar o processo de recuperação que, no mínimo, terá a duração de seis meses.