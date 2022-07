St. Juste falha treino do Sporting por lesão

O Sporting realizou na manhã deste domingo mais um treino de pré-temporada, numa sessão onde Rúben Amorim, para além da ausência de Pedro Porro, com síndrome gripal, também não contou com o reforço Jeremiah St. Juste, que contraiu uma entorse traumática no tornozelo direito.À semelhança do treino de ontem, o técnico dos leões contou com a presença dos jovens da formação Youssef Chermiti e Diogo Travassos, assim como de Hevertton Santos, que também foi chamado.O Sporting volta a treinar amanhã na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.