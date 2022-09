St. Juste feliz no Sporting: «Foi o passo que esperava, posso jogar a Liga dos Campeões»

Jeremiah St. Juste foi titular na vitória folgada do Sporting na casa do Eintracht Frankfurt (0-3) , voltando a um país onde havia jogado nas últimas três temporadas. O central holandês mostrou-se feliz com a decisão de rumar a Alvalade no último defeso."Foi o passo que esperava, posso jogar na Liga dos Campeões e a este nível", vincou, agradado com o facto de jogar de verde e branco, em declarações ao 'Bild'.O jogador, de 25 anos, deu conta da categoria da equipa de Rúben Amorim no triunfo em solo germânico, diante do vencedor da Liga Europa. "Acabámos por ser pacientes e maduros e marcámos três grandes golos", sublinhou St. Juste, que saiu lesionado da partida em Frankfurt.Na Alemanha, continua a manter contacto com os antigos colegas de equipa do Mainz. "Falo frequentemente com os meus ex-companheiros de equipa e com os treinadores. Continuo a acompanhar todos os jogos do Mainz e fiquei muito feliz com a vitória em Gladbach", vincou o agora jogador do Sporting.