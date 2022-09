St. Juste já trabalhou sob as ordens do treinador do Sporting

St. Juste já trabalha sob as ordens de Rúben Amorim e pode jogar na sexta-feira, frente ao Gil Vicente. Esta foi a principal novidade do treino do Sporting onde o técnico leonino já contou com a presença de todos os seus internacionais. Por outro lado Porro, Neto, Jovane, Coates e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento clínico.A recuperação do central holandês acaba por ser a grande notícia, mas os regressos de Ugarte, Fatawu, Morita, Alexandropoulos, Nazinho, Dário Essugo, Mateus Fernandes e Rodrigo Ribeiro também são trunfos importantes para o técnico que, uma vez mais, chamou voltou a chamar alguns jovens, cerca de uma dezena, como Gonçalo Braga, Samuel Justo, Diogo Abreu ou André Gonçalves. Resta agora à equipa técnica avaliar a condição física dos jogadores de forma a escolher o melhor onze para defrontar o Gil Vicente.Os leões realizam novo treino amanhã, às 10h00, na Academia e, no final do mesmo, Rúben Amorim fará a antevisão do jogo com a equipa de Barcelos, às 12h15.