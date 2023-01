St. Juste já treina sem limitações

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quando tanto se fala da contratação de um central destro, Rúben Amorim recupera... dois de uma assentada! Além de Neto, o técnico já voltou a contar com Jeremiah St. Juste em pleno, nos treinos. O holandês não foi convocado para o jogo com o Paços de Ferreira por opção, pois já estava a trabalhar sem limitações desde antes do Natal. Devido à sequência de problemas físicos (e já foram quatro) que o têm mantido afastado dos relvados, Amorim tem evitado precipitar o regresso aos relvados. 'Jer' competiu pela última vez a 13 de novembro, em Famalicão.