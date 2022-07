St. Juste não defronta Sevilha

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting continua a preparar a receção ao Sevilha, hoje, em Alvalade, no troféu Cinco Violinos, com uma baixa: Jeremiah St. Juste mantém-se a fazer tratamento à lesão contraída a 2 de julho (entorse traumática no tornozelo direito), sendo certa a sua ausência diante da formação espanhola. Tal comoadintou, os leões esperam ter o central a 100% para a visita a Braga, da Liga, a 7 de agosto.