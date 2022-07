St. Juste nem sequer aqueceu

Contrariamente ao que seria expectável, ainda não foi desta que St. Juste jogou perante os adeptos do Sporting. Apesar de ter sido reintegrado nos treinos sem limitações na quinta-feira, ao debelar uma entorse traumática no tornozelo direito, Rúben Amorim optou por não colocar o central em campo, tanto que nem sequer fez exercícios de aquecimento no decorrer do jogo.

Tendo em conta a ausência de ritmo competitivo e o aproximar da estreia no campeonato, frente ao Sp. Braga, o trio de centrais que ontem atuou – Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis – ganha vantagem sobre o holandês na corrida ao onze. Neto ou Marsà são as outras opções.