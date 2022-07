St. Juste no relvado e Ugarte com lombalgia

St. Juste está recuperado da entorse no tornozelo direito e já se treina no relvado, ainda com limitações. O central poderá assim estrear-se com a camisola do Sporting frente ao Wolverhampton no sábado. Entregue ao departamento clínico está agora Ugarte que sofreu uma lombalgia, conformeavançou. O médio ainda jogou à condição frente ao Sevilha, mas começou a sentir dores e acabou por ser poupado.Em relação ao restante grupo, os titulares com o Sevilha limitaram-se a fazer exercícios de recuperação enquanto os restantes trabalharam normalmente sob as ordens de Rúben Amorim. Os leões folgam amanhã e regressam ao trabalho na quarta-feira de manhã.