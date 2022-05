St. Juste no Sporting: o valor da transferência, a percentagem do Mainz em caso de venda e a comissão

Jeremiah St. Juste custou aos cofres do Sporting 9,5 milhões de euros, podendo o valor aumentar em mais 2,5 M€ dependendo da concretização de vários objetivos, não especificados. A informação consta do comunicado enviado pelos leões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), onde a SAD verde e branca revela ainda que o Mainz ficou com direito a 10% de uma futura venda, caso esta seja superior a 12 M€.O Sporting refere também que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais por ambos os clubes". Já os encargos com os serviços de intermediação ascendem a cerca de 1,1 M€.Recorde-se que o central holandês assinou pelo Sporting até 2026 , ficando com uma cláusula de rescisão de 45 M€."A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril, que chegou a acordo com o clube alemão 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 (adiante Mainz 05) para a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Jeremiah St. Juste, pelo montante fixo de €9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil euros) acrescido de montantes condicionais até ao máximo de €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros).A Sporting SAD reconhece ao Mainz 05 o direito a receber 10% (dez por cento) do montante que venha a receber numa futura transferência do jogador por um valor superior a €12.000.000 (doze milhões de euros). O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais por ambos os clubes.Entre a Sporting SAD e o jogador foi celebrado um contrato de trabalho desportivo válido por 4 épocas desportivas, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de €45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões deeuros).Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada contrataçãoascendem a €1.100.912,88 (um milhão, cem mil novecentos e doze euros e oitenta e oito cêntimos).Lisboa, 11 de Maio de 2022"