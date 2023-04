St. Juste recorda corte 'supersónico' contra o Arsenal: «Sabia que era possível travá-lo...»

Habitual titular do Sporting nesta segunda metade de temporada, St. Juste já protagonizou vários jogos de qualidade pelos leões, ficando, entre eles, na retina a partida frente ao Arsenal, ainda no Estádio José Alvalade. Em encontro da 1ª mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, os verdes e brancos saíram com um empate (2-2) diante dos gunners e St. Juste até impressionou, graças a um corte quase em cima da linha a retirar o 'pão da boca' a Martinelli, isto após ter percorrido 75 metros em 11 segundos.Um lance que ficou, claro, na memória de 'Jer', que o explica quase ao pormenor, em entrevista ao site da UEFA. "Sim, tenho muito respeito por isso. Foi muito intervenção muito importante no jogo e também fiquei feliz por isso. Estávamos perto da área do Arsenal a atacar, depois perdemos a bola, o Martinelli pegou na bola e ganhou o lance. Ainda tínhamos três defesas no lance, mas ele tem grande habilidade. Sabia que era possível travá-lo… Vocês podem ver-me a olhar e perceber que tinha de acelerar para poder alcançá-lo se ficasse desmarcado. Num momento, ele ficou cara a cara com o Morita, que lhe tentou cortar o lance, e consegue levar a bola para longe dele. Aí percebi que tinha de intervir. Reconhecer essas situações também faz parte das minhas habilidades. Saber que posso resolver uma situação como esta. Tive de correr mas acabou por dar resultado", aponta.Além disso, o central de 26 anos revela como o lance foi importante também na ótica do resultado final. "Penso que os meus companheiros acharam que foi uma ação importante. Foi também muito importante para o jogo e para os adeptos. Mesmo que um adversário esteja sozinho contra o nosso guarda-redes, é possível fazer algo para impedir o golo", sublinhou.Tal resultado permitiu manter a eliminatória viva no embate em Londres, onde o Sporting garantiu a qualificação para os quartos-de-final. Uma eliminatória que serve de exemplo igualmente para os duelos frente à Juventus, garantiu St. Juste. "Estávamos muito confiantes, mesmo antes dos dois jogos. O Arsenal é um grande adversário e estudámos bem a equipa. Seguimos à risca o plano do treinador e sentimos que podíamos eliminar o Arsenal. Claro que não foi fácil, mas seguimos em frente e agora temos mais um grande adversário pela frente", vincou.De igual forma, St. Juste explicou de onde advém a sua capacidade em acelerar como poucos. Na Bundesliga, quando alinhava ao serviço do Mainz, o central holandês até fixou um recorde de velocidade na competição em 2021/22 (36,63 km/h), justificando que tal caraterística deve-se... à sua mãe. "A minha velocidade? Herdei da minha mãe, ela era atleta e sempre foi muito rápida. No entanto, também treinei muito para isso, principalmente a minha força para manter essa velocidade. Eu já sabia que era rápido, mas é uma espécie de reconhecimento (ter sido considerado o defesa mais veloz da Bundesliga) e uma espécie de apoio. As pessoas percebem e apreciam", concluiu.