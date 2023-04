O azar voltou a bater à porta de Jeremiah St. Juste pela quinta vez esta temporada. O central holandês foi titular em Turim, frente à Juventus, mas teve de sair ainda antes do intervalo, por contrair uma lesão, a terceira na coxa esquerda em 2022/23. 'Jer' não conteve a emoção na hora de dar o lugar a Diomande, nos descontos do primeiro tempo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.O jogador contratado pelos leões esta época aos alemães do Mainz havia contraído uma entorse traumática no tornozelo direito, uma mialgia de sobrecarga na coxa esquerda, uma recaída da mialgia de sobrecarga na coxa esquerda e ainda uma contusão óssea no joelho esquerdo.