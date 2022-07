St. Juste sem limitações e Ugarte no relvado

St. Juste já se treina sem limitações e está a acelerar a preparação para defrontar o Wolverhampton, no sábado, no Estádio Algarve. O central ainda só participou num jogo com a equipa B realizado à porta fechada antes de contrair o entorse traumático no tornozelo direito que o afastou dos trabalhos nas últimas três semanas. No relvado há também a registar a presença de Ugarte que foi substituído no jogo com o Sevilha devido a uma lombalgia. O internacional uruguaio é amanhã reavaliado para Rúben Amorim decidir se o vai chamar para o embate com a equipa inglesa.Resta ainda assinalar a presença do jovem defesa Emanuel Fernandes na sessão de trabalho. Os leões têm novo treino agendado para amanhã, às 10h00, na Academia Cristiano Ronaldo.