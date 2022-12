St. Juste sem prazo de regresso

Em tratamento devido a uma contusão óssea no joelho esquerdo, St. Juste é baixa para Vila do Conde, juntamente com Neto e Daniel Bragança. Confirmando que o central passa por uma "fase complicada", Rúben Amorim revela-se confiante em relação à recuperação total do central. "Percebo o que ele está a sentir pois também passei por muitos problemas físicos ao longo da minha carreira de jogador, e por vezes não tem nada a ver com o que se faz no capítulo da recuperação. Às vezes é muscular, outras vezes traumático... Tem sido difícil para ele gerir", disse o técnico, que se recusa em avançar com um prazo para o regresso: "Está a recuperar e não sabemos o tempo de paragem. O que lhe transmiti é que vamos encontrar um equilíbrio. O que importa é que a qualidade está lá. Faz parte da vida dele".