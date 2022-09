St. Juste só após as seleções

Ainda com Daniel Bragança e Jovane no boletim clínico, Rúben Amorim terá agora nova dor de cabeça, uma vez que não poderá contar com St. Juste devido a lesão. Substituído no início da 2ª parte, na vitória sobre o Eintracht Frankfurt, com problemas na coxa esquerda, o central holandês de 25 anos vai falhar a receção ao Portimonense... mas não só. Segundo o técnico, o defesa também é carta fora do baralho para as três partidas seguintes, até ao final do mês. “ O St. Juste não está pronto para o jogo e não me parece que vá estar até à paragem das seleções, mas o Sporting vai divulgar o boletim clínico”, disse Amorim sobre o central que debela uma mialgia de sobrecarga na coxa esquerda.

Desta forma, ‘Jer’ deverá falhar os desafios perante Portimonense (Liga), Tottenham (3.ª feira para a Champions) e Boavista (dia 17 na Liga), antes da paragem para compromissos internacionais que decorrerá até dia 28. Recorde-se que St. Juste já tinha sido baixa por lesão na pré-época, devido a entorse no tornozelo direito, que o retirou da maioria da fase de preparação.