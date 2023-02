Stefan Gartenmann confiante para jogo com o Sporting: «Queremos viver outra noite mágica»

Stefan Gartenmann foi o jogador escolhido pelo Midtjylland para fazer a antevisão do jogo com o Sporting, marcado para quinta-feira às 17h45, e garantiu que a formação dinamarquesa atravessa não só atravessa "um bom momento", como ainda está "muito motivada"."Nós temos muita confiança, não só pelo jogo da 1.ª mão mas também pela vitória na passada segunda-feira [4-0 ao Viborg]. Quem viu o jogo notou que foi uma partida equilibrada entre duas partidas de valor equivalente, e eu acho que na segunda parte conseguimos jogar ao mesmo nível do Sporting. Quando pressionámos e fomos mais agressivos fomos capazes de stressar os jogadores do Sporting. Estamos a atravessar um bom momento, e queremos viver outra noite mágica", afirmou o central que acredita poder explorar o nervosismo dos leões."Eu não vi todos os jogos disputados pelo Sporting esta época, mas sentimos no jogo quando pressionámos alta junto dos centrais críamos três ou quatro ocasiões junto à área deles, e isso motivou-nos pois quando os sentimos nervosos tentámos ser ainda mais agressivos", frisou.