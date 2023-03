Suárez dá força a Ugarte até para as cartas

Pelo Uruguai, Ugarte voltou a fazer uma boa exibição, com destaque para 8 recuperações, 5 desarmes e um corte decisivo em 77’ no embate com o Japão. Um jogo que não passou despercebido nem a Suárez, que apesar de não ter integrado a convocatória fez questão de elogiar Manu... com humor. "Boa Chucky! Boa estreia a titular [já tinha sido opção inicial a 5 de junho de 2022, frente aos EUA]", escreveu no Instagram o avançado, 137 vezes internacional na celeste. E rematou com... uma provocação. "Continua assim (e a aprender a jogar truco)", atirou, em referência ao popular jogo de cartas sul-americano.