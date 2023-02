Sub-13 do Sporting conquistam Torneio Internacional de Frielas

Os sub-13 do Sporting conquistaram, na terça-feira, o Torneio Internacional de Frielas, ao derrotarem, na final, o Deportivo da Corunha, por 3-0.Ao longo do torneio de futebol infantil, os jovens leões foram 100 por cento vitoriosos, primeiro na fase de grupos - 1-0 ao V. Guimarães; 5-1 ao Deportivo; e 4-2 ao Benfica - e depois nas meias-finais, com novo triunfo, desta feita diante do Sp. Braga (2-0). Refira-se que, além dos clubes referidos, participaram ainda o FC Porto, o Belenenses e o UD Frielas.