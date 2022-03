Sub-17 do Sporting conquistam a Algarve Cup batendo o Benfica na final

A equipa de Sub-17 do Sporting conquistou a Algarve Cup ao bater o Benfica na final, no desempate por penáltis (4-1), após o nulo registado no final do jogo. Manuel Mendonça, Pedro Silva, Guilherme Santos e Micael Sanhá não tremeram na hora da finalização assegurando, assim, mais um troféu para o clube de Alvalade.Antes de chegarem ao jogo decisivo, os jovens leões orientados por José João bateram o Deportivo da Corunha (2-0), Portimonense SC (4-0), os holandeses do ISR (2-0), SC Braga (1-0), o Arhus (3-0), o Kopenhagen (1-0) e empataram com o Grasshopper (1-1). Nas meias-finais, o Sporting bateu o FC Porto por 1-0 com um golo solitário de Rafael Nel.