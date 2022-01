Sub-17 do Sporting derrotam At. Madrid no torneio Al Abtal

Os juvenis do Sporting derrotaram o At. Madrid, por 3-2, na 3.ª jornada do Grupo Oeste do Torneio Al Abtal, num jogo que teve lugar esta manhã em Madrid.Apesar de a prova reunir equipas de sub-19 de vários países, os leões optaram para esta partida, por opção estratégica, apresentar um plantel na sua maioria sub-17. Os golos do Sporting foram apontados por Pedro Sanca, Manel Mendonça e Alexandre Brito, este último já na 2.ª parte.Desta forma, os leões conquistam a segunda vitória na prova, depois do triunfo contra o Real Madrid na jornada inaugural, contando por outro lado com uma derrota, com os Green Falcons.