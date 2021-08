Sub-23 do Sporting foram militares por um dia

Com o intuito de fortalecer o espírito de união, os sub-23 do Sporting foram colocados à prova na visita ao Regimento dos Comandos na Serra da Carregueira, em Sintra. "Temos de ser fortes, resilientes e dedicados", frisou o técnico Filipe Pedro, que já prepara a estreia na Liga Revelação, no dia 21, contra o Marítimo.