Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sugerido ao Sporting: Dragusin brilhou em velocidade com CR7 e aprendeu com Bonucci e Chiellini Defesa está emprestado à Sampdoria mas já teve a oportunidade de atuar ao lado do português na Juventus