Sul-africanos no radar do Sporting

O Sporting pode tirar proveitos da parceria assinada com o Alcochetense e tem no radar cinco jovens jogadores sul-africanos, que assinaram pelo clube da AF Setúbal. A informação foi avançada pela Academia KZN, escola de futebol da África do Sul onde o quinteto se formou. “Os graduados da Academia KZN assinaram pelo Alcochetense por empréstimo, ao abrigo da parceria estratégica com o Sporting. Vão jogar pelos sub-19 e equipa principal”, lê-se, em relação ao médio-defensivo Philasande Kubheka, o extremo Sanele Zwane e os médios-ofensivos Mthokozisi Mdluli, Etha Trim e Katlego Tjane.

Recorde-se que, ao assinar a parceria com os leões, o líder do Alcochetense, Nuno Reis, manifestou o desejo de “captar jovens com qualidade para poderem chegar ao Sporting.”