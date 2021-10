Tabárez responde a pergunta de Record: «Coates é um dos históricos da seleção»

Coates está pronto para defrontar o Brasil, em mais um jogo de qualificação do Uruguai para o Mundial 2022. A garantia é do seleccionador uruguaio, Óscar Tabárez, que elogia o central do Sporting pelo seu sentido de responsabilidade, considerando-o mesmo um dos históricos da selecção.





Em resposta a uma pergunta de, na conferência de imprensa que antecedeu o encontro com o Brasil, marcado para a madrugada de sexta-feira em Manaus, Tabárez deixou rasgados elogios ao capitão leonino."Ele está em boas condições. Esteve a treinar. Apesar de não ter jogado tanto ultimamente, é um dos jogadores históricos (da seleção do Uruguai). Apareceu para resolver problemas na Copa América de 2011. Foi eleito o melhor jogador jovem da prova, grandes exibições. Substituiu ninguém menos do que Diego Godín, que não pôde estar lá. Dá sempre tudo. É um jogador, além do mais, com uma postura, uma maneira de ser, um perfil muito discreto, mas sempre pronto, sempre acrescentando algo à equipa. É um jogador muito querido no balneário. É um dos daqueles que me deixa tranquilo quanto ao seu sentido de responsabilidade e às suas condições", disse o selecionador do Uruguai.