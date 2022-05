Tabata acaba de cumprir castigo antes da visita ao Algarve

Bruno Tabata está disponível para a deslocação do Sporting ao Algarve: o avançado acaba de cumprir o remanescente (11 dias) do castigo de 23 dias, aplicado na sequência do clássico contra o FC Porto (fevereiro), na véspera da jornada 33, que o leão disputa em casa do Portimonense (dia 7, às 20h30).Depois de ter 'riscado' 12 dias de forma preventiva logo a seguir ao embate no Dragão, falhando dois jogos, o camisola 7 dos verdes e brancos marcou no Bessa a 25 de abril e logo a seguir ficou outra vez indisponível - por isso