Tabata aplaude aposta nos jovens: «Pensamento do Sporting está corretíssimo»

Tabata marcou e fez uma assistência na derrota do Sporting com o Ajax (4-2), em Amesterdão, mas admitiu que preferia ter derrotado os holandeses no fecho da fase de grupos da Liga dos Campeões."A minha obrigação enquanto jogador do Sporting é dar o melhor todos os dias e acho que só assim as coisas vão correr bem. Trocava o golo e assistência pela vitória, pois o mais importante é o Sporting estar bem e ganhar. Para mim, o momento da estreia foi importante. Sempre que o míster precisar, vou estar preparado seja para o que for. Jogámos sempre nos olhos do Ajax e não tivemos medo. É uma equipa já entrosada. Contra o Boavista vamos estar na máxima força", começou por dizer à CNN."Era um jogo difícil. Saímos com um sentimento amargo, porque sabíamos que podíamos complicar um pouco mais o jogo ao Ajax. Mas temos de dar os parabéns à malta que jogou, malta jovem e que lutou até final. Temos de preparar toda a gente, porque vem aí um desafio muito grande, que são os oitavos-de-final", acrescentou o brasileiro.Tabata destacou ainda a aposta nos jovens: "O pensamento do clube está corretíssimo. Portugal é um país com enorme talento e o Sporting faz muito bem em apostar nos miúdos. Neste tipo de jogo, em que já estávamos qualificados, é bom dar rodagem aos miúdos. Para o próprio Dário, que se estreou com 16 anos, para o Esteves e o Inácio, que joga sempre, mas é muito jovem. No futuro, serão grandes ativos do Sporting."