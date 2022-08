Tabata apresentado no Palmeiras: «Comuniquei ao Sporting que era minha vontade vir para cá»

O jogador, de 25 anos, que passou duas temporadas de leão ao peito deixou vários elogios ao novo clube. "A estrutura é fenomenal. Já tinha vindo aqui há três anos com a seleção olímpica brasileira, mas não utilizei todo o centro de excelência. Agora estou a vê-lo de perto e fico muito feliz por estar a chegar a um clube gigante. Para mim, a estrutura é um dos pilares principais para o resultado dentro de campo e o Palmeiras oferece o melhor aos seus atletas", frisou Tabata.

Bruno Tabata foi confirmado esta segunda-feira como reforço do Palmeiras até 2026. O dianteiro brasileiro que vai estar às ordens de Abel Ferreira revelou que pediu para deixar Alvalade."Um conjunto de motivos fez-me vir para o Palmeiras. Quando soube do interesse, eu comuniquei ao Sporting que era minha vontade vir para cá. Foram longos dias de negociações. Sempre deixei bem claro a minha vontade e fico muito feliz que deu tudo certo. Foi a estrutura, o facto de o clube lutar sempre por títulos, foi o míster Abel que teve uma parte muito importante nisso tudo. Foi um conjunto de coisas. Além de tudo, o Palmeiras é um clube gigante com uma história incrível", frisou em declarações ao site do Verdão.