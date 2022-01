Tabata de olho no dérbi: «Vamos estar à altura do desafio como até hoje»

Titular diante do Santa Clara , o brasileiro Tabata enalteceu o triunfo que valeu o apuramento para a final da Allianz Cup. De olho no dérbi da decisão, Tabata prometeu uma equipa à altura do desafio, como sucedeu diante dos açorianos."Foi um bom jogo. Sobretudo mantivemos a nossa postura. Tivemos infelicidade por sofrer um golo, mas não nos afetou, não demos oportunidades. Só no final do jogo. Algo que é normal, com as mexidas e a adrenalina do jogo. Estivemos bem, fizemos o nosso trabalho. Estamos focados para sábado, para a final", comentou o brasileiro, à SportTV.Questionado sobre a fase recente, com duas derrotas em quatro jogos, o avançado assume que o leão não está habituado a estes momentos. "Nas últimas partidas sofremos duas derrotas. Jogar num clube grande é assim, temos logo de dar a volta por cima. Não tínhamos de dar a resposta hoje, temos de dar a resposta em todos os jogos. Foi bom chegar à final e agora temos mais um passo rumo ao objetivo".E quanto a essa final, diante do Benfica, o brasileiro já fez a sua antevisão. "É um clássico. Um clássico é sempre muito importante para as duas equipas. Vamos estar à altura do desafio como até hoje. Esperamos sair vencedores".A fechar, um comentário a propósito do seu futuro. "Estou focado em ajudar o Sporting. Sou jogador do Sporting. Tenho mais 3 anos e meio de contrato, estou feliz aqui e é só isso que posso dizer. Estou feliz no Sporting".