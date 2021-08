Tabata: «É estranho mas aqui não há grupinhos»

Tabata está há um ano no Sporting, e garante que nunca encontrou um grupo idêntico ao longo da sua carreira.





"É estranho mas aqui não há grupinhos. É mesmo bom, e não digo por dizer. Uns dão-se melhor com outros, mas todos se falam na mesma língua. No meu caso cheguei há um ano, quando o grupo ainda se estava a formar, e os os reforços pareciam que já cá estavam há muito tempo. Um jogador muito importante neste processo que é o Neto. Ele fica no 'meiinho' dos miúdos, e é muito importante a receber quem chega", afirmou o internacional sub-21 brasileiro no programa 'ADN de Leão' onde ainda reforçou esta ideia: "Estamos todos para ajudar o Sporting ganhar, e todos se dedicam este objetivo. Obviamente todos reagem de uma forma diferente, mas todos pensamos em ganhar os jogos, e eu nunca passei por isto antes. Às vezes nem na seleção isto acontece".Parte deste espírito é alcançado no estágio de pré-temporada, onde os novos elementos são praxados. Tabata considera que em Portugal as perguntas feitas "nem são muito incómodas", mas conseguiu fazer com que o jovem Tiago Ferreira passasse um mau bocado no Algarve. "Perguntaram-lhe quem sairia da equipa para ele poder entrar, e eu fiz questão de apontar para o Nuno Santos. Ele acabou por dizer o Nuno Santos que até ameaçou que lhe ia cortar o cabelo todo. Aliás, o mister até aconselhou o Tiago a ir escoltado para o quarto nesse dia", acrescentou o atacante que não poupou elogios ao camisola 11 dos leões: "É muito meu amigo. Eu também sou stressado mas por vezes sou eu que tenho de meter gelo e dizer 'tem calma, Nuno'".