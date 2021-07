Tabata: «Estou pronto a ajudar em qualquer posição»

Bruno Tabata tem sido testado por Rúben Amorim como potencial substituto de João Mário no meio-campo, e o jogador garante que está disponível para corresponder.





"Senti-me muito bem na posição pois estamos a trabalhar há três semanas. O mister tem-me dado muita confiança e estou pronto a ajudar em qualquer posição", afirmou o brasileiro, à Sport TV, onde garantiu que já conhece a posição: "Eu fiz a formação como médio no Brasil e, em Portugal, tornei-me extremo e correu tudo bem. O treinador sabe o que faz, tem apostado em mim ali. Temos de continuar a pensar jogo a jogo e a evoluir na parte física. Eu sinto-me bem ali e no ataque. Onde o mister quiser vou estar adaptado".Sobre o jogo, o camisola 7 revelou-se feliz com o resultado mas lembrou as prioridades. "Vencemos, e quem usa esta camisola tem de estar sempre pronto para vencer. Contudo, temos de evoluir a nível tático e físico, é para isso que serve a pré-época que tem corrido muito bem para todos. Agora é continuar pois daqui a 15 temos um desafio muito grande e temos de estar à altura", acrescentou o jogador que também descartou qualquer acréscimo de responsabilidade: "A camisola do Sporting tem o mesmo peso. Os nossos adversários é que nos olham de outra forma, mas a nossa humildade e dedicação tem de ser a mesma ou até maior do que na época passada".