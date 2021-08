Tabata: «Não fazia sentido trocar a pré-época pelos Jogos Olimpicos»

Tabata fez a qualificação para os Jogos Olímpicos, mas acabou por não ir a Tóquio para fazer a pré-temporada no Sporting. O extremo garante que não está arrependido, e no programa 'ADN de Leão', explicou as suas razões.





"Fiz a qualificação, mas não fazia sentido trocar a pré-época pelos Jogos Olimpicos. Ainda se eu tivesse terminado época a 100% se calhar queria ir pois o Brasil até ganhou a medalha de ouro. Mas estive 10 semanas lesionado e podia não jogar, por isso fazia mais sentido participar na pré-época e conquistar a Supertaça", afirmou o jogador que também admitiu que já está a tratar da dupla nacionalidade: "Estou em Portugal há cinco anos, só estive um desses anos em Lisboa, mas o que vivi deixou-me confortável. De qualquer forma apesar de ter vindo muito jovem vou continuar a ser brasileiro, mesmo já tendo algumas ideias diferentes...por exemplo ao brasileiro encanta o jogador que dribla, e eu isso já não me admiro mais. Já na gastronomia continuo a preferir a brasileira".Na última época quando Dolores Aveiro desafiou o filho, Cristiano Ronaldo, a voltar já este ano ao Sporting, e recebeu uma resposta curiosa de Tabata lembrando-a que a camisola 7 em Alvalade já tinha dono. Admitindo que tudo não passou de "uma brincadeira", o brasileiro recordou todo o episódio. "Voltámos de um jogo e como vi a fotografia fiz a brincadeira. Entretanto, houve todo aquele 'engajamento' nas redes sociais", recordou o jogador leonino que se revelou azarado a escolher o lugar nas fotografias: "Quando ganhámos a Supertaça apareceram aquelas fotos do Coates com todos os troféus. Normalmente o Nuno Santos consegue aparecer sempre e, na Supertaça, fiquei ao lado do Nuno Santos... Aparece o Coates e o Nuno Santos, a minha cara ficou atrás do troféu. Antes já tinha também falhado a Taça da Liga devido à Covid-19".