Tabata foi o único ausente no treino do Sporting

O plantel do Sporting já começou a preparar o jogo com o Moreirense, na Academia. Com Bruno Tabata ainda fora dos planos devido a um traumatismo no joelho direito, os titulares frente ao Besiktas limitaram-se a fazer exercícios de recuperação. Desta forma, Rúben Amorim chamou vários jovens à sessão de trabalho destacando-se Marsà, João Goulart, Geny Catamo, Diego Callai, Bernardo Soares e Etienne Catena.