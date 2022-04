Tabata na mão de... Deus

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apontado ao interesse do Botafogo, Bruno Tabata continua a ser opção para Amorim no Sporting e deixou uma mensagem algo enigmática em relação ao seu futuro.Já depois de mais uma sessão de treino dos leões, o brasileiro de 25 anos frisou a ideia de que "Deus vai guiar", remetendo para possíveis decisões. Recorde-se que o investidor norte-americano do Botafogo, John Textor, fez uma última tentativa para assegurar Tabata, mas esta hipótese foi descartada.