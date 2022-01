Tabata: «Não estamos habituados a perder neste espaço de dois anos»

Tabata foi o homem do jogo no triunfo do Sporting sobre o Leça () com dois golos e uma assistência, um dado que acabou por desvalorizar. "A nível pessoal foi bom e a nível coletivo foi mais importante pois precisávamos avançar para as meias-finais e atingimos o nosso objetivo. O Sporting tem de estar em todas as frentes e estamos aqui para isso", afirmou o atacante, à Sport TV, onde abordou a resposta dada após a derrota no campeonato: "É natural pois não estamos habituados a perder neste espaço de dois anos, mas foi algo que não mexeu em nada. Trabalhámos da mesma forma e não demos resposta a ninguém, só honrámos a camisola do Sporting e vamos continuar a lutar para atingirmos os nossos objetivos".Sobre a passagem do Sporting às meias-finais da Taça de Portugal, o brasileiro garantiu que a equipa seguiu as instruções de Rúben Amorim. "Temos muito mérito. A equipa que jogou hoje não é a que joga sempre e sentimos algumas dificuldades, mas também tivemos muito mérito. Abordámos as jogadas com agressividade como o mister pediu, e a nossa equipa vive disso pois só assim será possível conquista conquistar títulos", concluiu.