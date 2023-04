TAD anula castigo a Feddal com o central já fora do Sporting

Zouhair Feddal já não atua ao serviço do Sporting, uma vez que o experiente central encontra-se atualmente a representar as cores do Alanyaspor, mas tal não impediu que, por deliberação do Tribunal Arbitral do Desporto, o internacional marroquino tenha visto um castigo referente à temporada de 2021/22 ser-lhe anulado. Mais concretamente, o caso prendeu-se com um cartão amarelo que Feddal viu a 14 de março de 2022, na visita ao Moreirense, e que o retirou do duelo seguinte contra o V. Guimarães, já que havia sido alvo então do quinto amarelo na temporada.Logo após o castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o qual resultou numa multa de 153 €, além do jogo de suspensão a cumprir, o central de 33 anos apresentou um recurso da decisão, com o TAD a dar, desta feita, razão ao jogador, acabando assim por revogar o castigo aplicado.De acordo com as explicações do TAD, a decisão em revogar a punição a Feddal prende-se com o facto do então jogador do Sporting não ter tido possibilidade, dentro dos prazos, de apresentar a sua defesa sobre os factos. "O Tribunal não acompanha o posicionamento da Demandada: o ato administrativo em questão é, efetivamente, nulo e assim deve ser declarado, pois trata-se de um ato (duplamente) sancionatório que foi emitido sem que, previamente, tenha sido conferido ao Demandante a possibilidade de se pronunciar sobre um projeto de decisão", defende o TAD, sustentado-se que "por via do que se encontra regulamentarmente disposto (cfr. o artigo 214.º do Regulamento Disciplinar das Competições Organizadas pela Liga Portugal), seja por via do preceituado na lei ordinária (cfr. o artigo 121.º, n.os 1 e 2 do CPA) e até, a montante, na Constituição da República Portuguesa (cfr. o artigo 32.º, n.º 10 e, ainda, o artigo 269.º, n.º 3), o Demandante viu um direito fundamental de que é titular – o direito à audiência (e defesa) – ser violado".Neste caso, o tribunal confere que Feddal não teve direito à audiência necessária, dentro dos prazos estipulados, na sequência do cartão amarelo que o retirou da partida da formação de Amorim diante do Vitória, no campeonato de 2021/22, anulando assim as sanções aplicadas, ou seja "a multa de 153 euros", bem como "o jogo de castigo".Em conclusão, o TAD garante que "em face de todo o exposto, anulam-se (cfr. o artigo 163.º, n.º 1 do CPA), (i) o ato administrativo da Presidente do Conselho de Disciplina da Demandada, pelo qual foi determinada a extinção do recurso hierárquico impróprio interposto pelo Demandante (32-2021/202), objeto de notificação a 18.03.2022 e (ii) a deliberação do dia 22.03.2022, da Secção Profissional do Conselho de Disciplina da Demandada, pela qual foi ratificado o mencionado Despacho da Presidente do Conselho de Disciplina da Demandada":