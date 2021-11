TAD anula interdição de um jogo do Estádio José Alvalade

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou a interdição de um jogo imposta pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ao Sporting, na sequência de uma participação da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol (ANTF), em março de 2020, onde entre outros argumentos era apontada alegada fraude nos contratos celebrados entre Rúben Amorim e a SAD (só tinha o III nível). Em julho fora logo absolvido, tendo este único ponto ido a recurso.Recordando o processo, pode consultar aqui os argumentos da ANTF, apresentados em março e que abriram, então, diligências para perceber em que medida o Sporting deveria ser punido: a 1 de julho saiu, então, a decisão do CD, deixando logo de lado a possibilidade de o treinador dos verdes e brancos poder ficar afastado de trabalhar por um período de 1 a 6 anos.Não obstante, o organismo da FPF foi para a frente com o jogo de interdição no José Alvalade, com multa assessória de quase 10 mil euros (9.563), o que motivou de imediato o recurso do Sporting para o TAD , que agora absolveu os leões. À FPF também são imputadas as custas processuais, acima dos 30 mil euros.