TAD revoga castigo aplicado a Miguel Braga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anunciou a revogação do castigo aplicado a Miguel Braga, Diretor de Comunicação do Sporting, após críticas deixadas a respeito de jogos de Benfica e FC Porto. Em causa está uma suspensão de 38 dias aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), bem como uma multa de 6.380 euros, ao responsável pela comunicação do emblema de Alvalade."Os árbitros têm medo de tomar decisões que prejudiquem Benfica ou FC Porto. A perceção que tenho é que os árbitros têm medo de, em caso de dúvida, tomarem certas decisões que possam prejudicar o Benfica ou o FC Porto [n.d.r.: a referir-se ao facto de Romário Baró não ter sido expulso na deslocação do FC Porto ao terreno do V. Guimarães]". (...) "É preciso perder o medo de ir contra o poder instituído, que é representado pelo Benfica e o FC Porto", afirmou então Miguel Braga a 4 de janeiro de 2021, nas redes sociais bem como no programa 'Raio-X', ao canal do Sporting. Também o clube havia sido sancionado com 20.910 euros de multa.Tanto Miguel Braga como a SAD leonina pediram a anulação da sanção por a decisão ultrapassar o prazo de instrução, ainda que o TAD tenha revogado o castido por outro motivo. "Considera este Tribunal Arbitral que o exercício do direito à crítica e à liberdade de expressão pelo demandante Miguel Braga, não teve como consequência a violação do conteúdo essencial do direito à honra e ao bom nome nem do princípio da dignidade da pessoa humana que assiste as visados, razão pela qual não se justifica a punição disciplinar que lhe foi aplicada", é explicado.De resto, apesar do comunicado, esta decisão do TAD é passível de recurso por parte da FPF.