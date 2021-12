Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tadic a Record: «Fiquei surpreendido com o Matheus Nunes» Craque do Ajax destaca o médio do Sporting no 'caos' de Lisboa





DUELO. Tadic em vantagem sobre Porro no jogo de Alvalade

• Foto: Luís Manuel Neves