Tanlongo à espera em Lisboa junto com a família

Em Portugal há uma semana, Tanlongo tem contado com o apoio da família nestes primeiros dias. O médio chegou com o pai e a mãe que continuam a acompanhá-lo nestes primeiros dias de forma a facilitar o processo de adaptação que, nesta fase, é ainda mais complicado pois ainda não foi oficializado como reforço do Sporting devido ao diferendo com o Rosario Central.





O desejo do argentino passa por um acordo entre os emblemas, uma vez que não pretende sair ‘a mal’ do clube onde foi formado. Este cenário também evitaria que fosse obrigado a regressar à Argentina.